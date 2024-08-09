Курская область: стороны выясняют, чья Суджа, Курскую АЭС готовят к обороне

9 августа МЧС ввело в Курской области ЧС федерального характера. Такой режим вводят, когда фиксируется высокий показатель материального ущерба (свыше 500 млн рублей), либо количество пострадавших (больше 500), либо же «нарушены условия жизнедеятельности более чем 1000 человек».

Министр здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что в больницах Курской области находятся 55 пострадавших при обстрелах, среди них восемь детей.



Минобороны России опубликовало видео, где показана, как заявляется, переброска резервов в Курскую область для отражения украинского наступления. В ролике есть грузовики с личным составом — вроде тех, которые накануне ВСУ уничтожили ударом HIMARS в районе Рыльска в ночь на пятницу. На ведомство обрушился шквал критики от провоенных каналов.



Канал «Рыбарь» напомнил про задержание ФСБ жителя, снявшего колонну военных, и заявил, что «нельзя одновременно требовать у жителей не снимать расположения войск и самим же показывать по ТВ перемещение колонн в прифронтовой полосе с привязкой к местности». Юрий Подоляка написал, что «над нами даже враг уже ржет» и «ночные события с уничтожением колонны военной техники никого ничему не научили».



Украинские паблики опубликовали видео с ударом по военной колонне, о котором писали утром. А также видео, на котором бойцы 99 механизированного батальона ВСУ, как утверждается, контролируют территорию и отделение филиала «Газпрома» не севере Суджи. Глава города Виталий Слащев оперативно заявил, что город не находится под контролем ВСУ, сообщил ТАСС.



После обеда 9 августа силовики перекрыли подъезды к Курской атомной электростанции, написала провластная газета «Блокнот» со ссылкой на источники.



Сейчас Курская АЭС — единственная в России станция, где активно строятся новые инновационные энергоблоки, в 2023 году на стройку доставили корпус реактора. На Курскую АЭС приходится больше половины всей электроэнергии Черноземья. Это одна из трех крупнейших АЭС страны, она состоит из четырех блоков. По данным «Блокнота», строящиеся блоки обесточили, а строители ушли с объекта.

По словам источника «Важных историй»*, руководство рекомендовало сотрудникам АЭС взять отпуска за свой счет и эвакуировать детей.





*Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.