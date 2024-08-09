Роскомнадзор заблокировал мессенджер Signal в России

Как сообщает ТАСС, мессенджер заблокирован в России из-за нарушения требований российского законодательства, «выполнение которых необходимо для предотвращения использования мессенджера в террористических и экстремистских целях».

С утра 9 августа защищенный мессенджер стали блокировать. К середине дня пользователи «Сбой.рф» оставили более 1,8 тыс. сообщений о проблемах в работе сервиса. При этом с VPN мессенджер работает.



Signal считается самым защищенным из популярных в России мессенджеров. Он использует в своей работе протокол сквозного шифрования, что сильно осложняет доступ к частной переписке со стороны третьих лиц. Им активно пользуются журналисты, активисты и другие люди находящиеся под угрозой слежки со стороны государства.



В июле Роскомнадзор уже привлекал мессенджер к административной ответственности за шифрование данных.

«Первый отдел»* предлагает в сложившейся ситуации использовать альтернативные защищенные мессенджеры, например, на Session и SimpleX Chat.



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Признаны в России «иностранным агентом».