В Москве двое мужчин избили 87-летнего пенсионера из-за того, что он якобы назвал бойцов ЧВК «Вагнер» убийцами

*

На 87-летнего пенсионера Дмитрия Гринчия напали двое пассажиров автобуса, когда он проезжал мимо мемориала «вагнеровцам» в Москве. Нападавшим показалось, что пенсионер негативно высказался о наемниках ЧВК. Они начали кричать на Гринчия, избивать его, после чего силой вытолкали мужчину из автобуса, заломив ему руки, сообщили «ОВД-Инфо»очевидцы.

Это произошло на остановке у метро «Лубянка». При этом пенсионеру заломили за спину руки. Мужчины притащили Гринчия к дежурному сотруднику ДПС. Прибывшие на место силовики задержали всех троих участников произошедшего.

Гринчия доставили в ОП «Китай-город», а оттуда — в ОВД «Басманный», где нападавшие написали на него заявление. Позже пенсионера отпустили без составления протокола.

Адвокат от «ОВД-Инфо» Оскар Черджиев помог ему написать заявление о нападении. Мужчина жаловался на боль в голове, ушах, ему также повредили слуховой аппарат.

Позже SOTA** выяснила, что «бдительными гражданами», напавшими на пенсионера с антивоенной позицией в московском автобусе оказались журналист и юрист. При помощи сервиса по поиску лиц издание выяснило, что одним из нападавших был директор издательского дома «Оскольский край» из Старого Оскола Евгений Горожанкин. Второй нападавший — юрист по недвижимости Александр Головнин из Москвы.

Дмитрий Гринчий родился в 1937 году, но узнал свою фамилию только в 15 лет. Его отца, начальника планового отдела Гражданского воздушного флота Павла Гринчия, расстреляли в 1938 году по обвинению в шпионаже в пользу Японии, его реабилитировали в 1966 году.







*Признан в России «иностранным агентом».



**Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

Фото: ОВД-Инфо