В Москве двое мужчин избили 87-летнего пенсионера из-за того, что он якобы назвал бойцов ЧВК «Вагнер» убийцами

Это произошло на остановке у метро «Лубянка». При этом пенсионеру заломили за спину руки. Мужчины притащили Гринчия к дежурному сотруднику ДПС. Прибывшие на место силовики задержали всех троих участников произошедшего.
Гринчия доставили в ОП «Китай-город», а оттуда — в ОВД «Басманный», где нападавшие написали на него заявление. Позже пенсионера отпустили без составления протокола.
Адвокат от «ОВД-Инфо» Оскар Черджиев помог ему написать заявление о нападении. Мужчина жаловался на боль в голове, ушах, ему также повредили слуховой аппарат.
Позже SOTA** выяснила, что «бдительными гражданами», напавшими на пенсионера с антивоенной позицией в московском автобусе оказались журналист и юрист. При помощи сервиса по поиску лиц издание выяснило, что одним из нападавших был директор издательского дома «Оскольский край» из Старого Оскола Евгений Горожанкин. Второй нападавший — юрист по недвижимости Александр Головнин из Москвы.
Дмитрий Гринчий родился в 1937 году, но узнал свою фамилию только в 15 лет. Его отца, начальника планового отдела Гражданского воздушного флота Павла Гринчия, расстреляли в 1938 году по обвинению в шпионаже в пользу Японии, его реабилитировали в 1966 году.
*Признан в России «иностранным агентом».
**Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.
Фото: ОВД-Инфо