Следователь назвал точный приговор журналисту Ивану Сафронову, которого обвинили в госизмене, за год до окончания суда

Следователь первого отдела следственного управления ФСБ Александр Чабан в июне 2021 года знал точный срок, к которому должны были приговорить журналиста Ивана Сафронова, преследуемого по статье о «госизмене». Об этом рассказал «Агентству» фигурант дела Сафронова Демури Воронин, освобожденный в рамках недавнего обмена политолог с российским и немецким гражданством.

По словам Воронина, Чабан на допросе 1 июня 2021 года — за десять месяцев до начала суда над Сафроновым и за год и три месяца до приговора — сообщил ему, что суд приговорит Сафронова к 22 годам, этот приговор журналисту и вынес суд.



Первый допрос, на котором Воронина спрашивали про Сафронова, состоялся в сентябре или октябре 2021 года, после того как следствие нашло на одном из изъятых у журналиста носителей несколько текстов, которые Сафронов готовил по заказу Воронина. Как утверждало следствие, в одном из них якобы обнаружилась «гостайна», хотя это была информация из открытых источников. Воронин сообщил изданию, что в своих показаниях только подтвердил знакомство с Сафроновым. При этом в обвинительном заключении по делу Сафронова говорится, что согласно показаниям Воронина он, работая на иностранную спецслужбу, привлек к этой деятельности Сафронова. Этих показаний хватило, чтобы осенью 2021 года ФСБ возбудила в отношении Сафронова второе дело.



Как рассказал Воронин, когда прокуратура вызвала его выступать на суде у Сафронова, перед его допросом гособвинитель угрожал ему сроком от 18 лет и выше, если он не скажет, что Сафронов знал, что в статье есть гостайна и что статья предназначается для разведки. Однако Воронин не стал этого говорить. После этого к нему практически перестали допускать адвоката.

Воронин утверждает, что следователи ФСБ не скрывали, что ненавидят Сафронова из-за «всей шумихи, которую он поднял на суде».



Воронин рассказал «Агентству» логику следствия, которую ему объяснил гособвинитель, определяя «угрозу безопасности страны». «Например, вы написали статью в газету. В результате этой статьи одна из российских госкорпораций потеряла контракт. Государство недополучило денег, могут быть сокращены социальные выплаты, что может привести к бунтам. Вот вам и угроза безопасности», — резюмирует гособвинение.



По словам политолога, следователи с самого начала настаивали на том, чтобы он подписал досудебное соглашение, точные условия которого при этом не проговаривались. Воронин заключил такое соглашение в апреле 2021 года. Воронин был заинтересован в том, чтобы максимально быстро получить приговор, поскольку следователь Чабан говорил ему, что Россия готовится его обменять.



Демури Воронина признали виновным в «госизмене» и приговорили к 13 годам и трем месяцам колонии строгого режима в начале 2023 года. По версии следствия, он передавал информацию немецкой разведке, являясь гражданином Германии и России. Благодаря этому в деле журналиста Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в сотрудничестве с чешской разведкой, появился эпизод, связанный уже с немецкой разведкой.







*Признано в России «иностранным агентом».

Фото: ТАСС















