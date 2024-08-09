Призывников из Иркутской области готовят к переброске на границу с Украиной

«Люди Байкала» поговорили с родственниками призывников из Иркутской области, которые попали в армию весной этого года. Тетя одного из призывников рассказала, что во время весеннего призыва ее племянника и других срочников отправили в учебный пункт в Шелехов Иркутской области. Оттуда — в военные части Свердловской области и Алтайского края.

Как пишет издание, сейчас молодые люди сообщают родным, что их готовят к отправке на границу с Украиной — в Курскую и Белгородскую области. Несмотря на неоднократные обещания властей о неучастии срочников в боевых действиях, командиры объявили им, что после прохождения курса молодого бойца (три месяца) они поедут в приграничные территории на смену срочникам осеннего призыва.



При этом на момент вторжения ВСУ в Курскую область срочники уже держали оборону на границе. Украинские СМИ опубликовали видео допросов двоих из них — 22-летнего Данила Колесникова и 21-летнего Максима Хямяляйнена. Их семьи подтвердили «7×7»*, что срочники попали в плен. Российская сторона не комментирует эту информацию, сосредоточившись на данных о потерях украинской армии.



По информации командиров, сейчас призывники роют окопы на границе с Украиной. Однако, по сообщениям независимых СМИ, срочники держали оборону во время прорыва ВСУ в Курской области, некоторые попали в плен.



Волонтер Яна, готовившая обеды для солдат на границе, рассказала «Верстке»*, что около Суджи было минимум 15 позиций, и почти на каждой были срочники. Родственницы солдат, с которыми поговорило издание, рассказывают, что в Суджинском районе было много опорных пунктов, и на каждом — от 7 до 30 срочников.

По словам матери срочника из Сыктывкара, 52 родственницы солдат-срочников, которые находились в районе Суджи, объединились и сейчас пытаются найти информацию о своих близких и достучаться до Минобороны.

Контрактник, служивший в Курской области в марте-мае 2024 года, рассказал «Верстке», что на границе с Сумской областью Украины было несколько рот срочников, в которых были «пацаны только из учебки».



По подсчетам «Русской службы BBC»*, с начала вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 159 призывников — вопреки обещанию Владимира Путина о том, что срочники не будут участвовать в войне.







*Признаны в России «иностранными агентами».