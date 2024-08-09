В России начали блокировать защищенный мессенджер Signal

На блокировку в России мессенджера Signal обратили внимание «Важные истории»*. На проблемы в работе сервиса жалуются пользователи «Сбой.рф» и Downradar. Мессенджер невозможно открыть без VPN или включения режима обхода блокировок, однако даже в этом случае Signal работает со сбоями.

Рост жалоб на работу мессенджера зафиксировали рано утром 9 августа. К середине дня пользователи «Сбой.рф» оставили более 1,8 тыс. сообщений о проблемах в работе сервиса.



Один из способов обхода блокировки советуют пользователи мессенджера. Для этого в расширенных настройках конфиденциальности нужно включить режим «Обход цензуры» (Censorship Circumvention) и указать страну — Россия. Тогда сервис сможет работать без VPN.



Signal считается самым защищенным из популярных в России мессенджеров. Он использует протокол сквозного шифрования для всех чатов.



«Первый отдел»** предлагает в сложившейся ситуации использовать альтернативные защищенные мессенджеры. «Мы рекомендуем Signal в качестве основного средства коммуникации. Это хорошая альтернатива более популярному Telegram именно в том, что касается безопасного обмена сообщениями. Однако, сегодняшние аномалии доступа напоминают, что коммуникацию надо разделять по разным каналам, чтобы в случае ЧП не остаться без связи. Обратите внимание и на другие решения, например, на Session и SimpleX Chat», — отметил глава «Первого отдела» Дмитрий Заир-Бек**



Ранее российские власти фактически начали блокировку YouTube. По информации «Коммерсанта», Роскомнадзор активно собирает информацию о серверах Google, чтобы эффективнее ограничивать работу сервиса.

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Признаны в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».

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Признаны в России «иностранным агентом».