Николас Мадуро: «X убирается из Венесуэлы на 10 дней!»

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в четверг запретил платформу Х в стране на 10 дней на фоне протестов, вызванных спорными президентскими выборами. Мадуро заявил, что подписал постановление, представленное регулирующим органом, который «принял решение вывести социальную сеть X, ранее известную как Twitter, из обращения на 10 дней», и обвинил Илона Маска в разжигании ненависти и гражданской войны, пишет The New York Times.

«X убирается из Венесуэлы на 10 дней!» — сказал он в своей речи, которая транслировалась по государственному телевидению.



Как отмечает издание, Мадуро и Маск часто обмениваются колкостями по поводу X: владелец платформы сравнивает венесуэльского президента с ослом, а Мадуро обвиняет Маска в том, что он является движущей силой протестов и несогласия после выборов.

Ранее Мадуро призвал сторонников отказаться от мессенджеры WhatsApp в пользу Telegram или WeChat, заявив, что приложение для обмена сообщениями используется для угроз семьям солдат и полицейских.



Избирательная комиссия Венесуэлы объявила Мадуро победителем президентских выборов 28 июля, сообщив, что он набрал около 51 % голосов, хотя детальные результаты голосования до сих пор не представлены.



Оппозиция, возглавляемая Марией Мачадо, заявила, что у нее есть копии результатов голосования, которые показывают, что кандидат Эдмундо Гонсалес победил на выборах, набрав более 7 миллионов голосов по сравнению с 3,3 миллионами голосов Мадуро. Этот результат в целом совпадает с прогнозами независимых экзит-полов.

В ходе протестов против фальсификации выборов погибли по меньшей мере 23 человека.



США, Аргентина и Чили отказались признать победу Мадуро, призвав к публикации итогов голосования. Китай и Россия поздравили Мадуро с победой.

Ранее министры иностранных дел Мексики, Колумбии и Бразилии в совместном заявлении повторили призыв к избирательным властям Венесуэлы опубликовать результаты голосования.

Венесуэльские силы безопасности начали репрессии против тех, кто, по словам властей, совершают «насильственные преступления». Мадуро заявил о 2000 арестованных. Правозащитные организации утверждают, что арестованные — мирные демонстранты, ставшие мишенью для репрессий.

Фото: Reuters



