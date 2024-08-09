Российская армия обстреляла Константиновку в Донецкой области, нанеся удар по супермаркету

UPD: Глава МВД Украины Игорь Клименко сообщил, что в результате обстрела российскими военными Константиновки в Донецкой области погибли 10 человек, еще 35 пострадали. По его словам, в результате атаки возник пожар торгового центра площадью 1 тыс. кв. м., но спасатели его уже ликвидировали. Позже МВД сообщило об 11 погибших и 37 пострадавших;





Россия атаковала Константиновку в Донецкой области, один из снарядов попал в супермаркет в разгар рабочего дня, когда там было много посетителей.



«Удар по супермаркету в Константиновке — очередной террор россиян. Война с гражданскими — это все, что они умеют. Россия должна почувствовать сполна расплату за все, что она делает», — написал в своем телеграм-канале руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин сообщил, что в настоящее время ведется спасательная операция, по оперативной информации, два человека погибли, 17 получили ранения. Он также подчеркнул, что «это очередной целенаправленный удар по месту скопления людей».

12 июля российские войска в очередной раз обстреляли территорию области, в результате чего пять человек погибли и 20 получили ранения. В частности, в Мирнограде было два попадания: возле административного здания и возле остановки общественного транспорта. Кроме того, под обстрел попала Константиновка. Там попали в предприятие, в результате чего 2 человека погибли и еще 3 ранены. Также во время той атаки сбросили авиабомбу на частный сектор Лимана, в результате чего четыре человека получили ранения. Были повреждены дома и уничтожены автомобили.







Фото: ТГ Вадим Филашкин