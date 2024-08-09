В Курской области объявили ЧС федерального масштаба

Ночью 9 августа Вооруженные силы Украины ударили по колонне российской военных в Курской области, около села Октябрьское в 8 км от Рыльска. Кадры с пожаром, который охватил военную технику, опубликовали провоенные телеграм-каналы.

По данным телеграм-канала «Военный осведомитель», колонна с российскими военными была атакована с помощью американской РСЗО HIMARS, которая до этого не использовалась при вторжении украинской армии в Россию.



Военный аналитик Ян Матвеев* подсчитал, что всего были уничтожены 14 тентовых Уралов и КАМАЗов с пехотой, часть машин сгорела дотла. «Похоже, что вся колонна везла пехоту. Они были с оружием, по взводу на машину скорее всего. 3-4 роты — целый батальон уничтожен. <...> Это один из самых кровавых и массированных ударов (скорее всего HIMARS) за всю войну», — считает Матвеев.



«Военный осведомитель», как и многие другие проводные каналы, выступил с критикой Минобороны. «Все это следствие не только непробиваемой тупости конкретного человека, организовавшего передвижение колонной вблизи границы на третий год, а потом ее стояние, но также и следствие общей ситуации хаотичного стягивания резервов в район прорыва, к которому вообще оказались не готовы», — указано в сообщении.



По информации канала «ASTRA», ФСБ задержала жителя села Октябрьское за съемку последствий удара по военной колонне. 48-летний житель села снял на видео последствия атаки ВСУ и выложил в интернет. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела за шпионаж.



Между тем Минобороны РФ продолжает настаивать на отражении атаки, публика потери украинской стороны. «В течение суток активными действиями подразделений группировки войск „Север“ и подошедших резервов, ударами армейской авиации, огнем артиллерии пресекались попытки рейдовых действий подразделений противника вглубь российской территории на Курском направлении», — отметили в ведомстве. По данным Минобоороны, за сутки ВСУ потеряли более 280 военнослужащих и 27 единиц бронетехники. О потерях российской стороны четвертый день ничего не сообщается.



Украинские СМИ пишут о более ста взятых в плен российских военнослужащих, часть из которых солдаты-срочники, несмотря на обещания не отправлять из в зону боевых действий. Как пишет «Русская служба ВВС*», с начала вторжения в Украину Россия потеряла по меньшей мере 159 призывников.



В ходе масштабного прорыва вооруженных сил Украины на территорию Курской области России именно солдаты-срочники — вместе с подразделениями пограничников — оказались на первой линии российской обороны. У них не было тяжелого вооружения и техники.





*Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: Скриншот видео