В Липецкой области украинские беспилотники атаковали военный аэродром

После массированной атаки дронов на военном аэродроме в пригороде Липецка, произошли взрывы, возник пожар, сообщили в региональном МЧС.

Губернатор Игорь Артамонов сообщил о «детонация взрывоопасных объектов вдали от гражданских строений». «В результате падения БПЛА поврежден объект энергетической инфраструктуры. Есть нарушения электроснабжения. Специалисты приступили к восстановительным работам. Угроза атаки БПЛА сохраняется. Работают ПВО и средства подавления», — написал он в телеграм-канале.



После этого была объявлена эвакуация четырех населенных пунктов, на территории региона введен режим ЧС.

По данным местных властей, пострадали 9 человек, они доставлены в больницу. Из-за повреждения «объекта энергетической инфраструктуры» в нескольких микрорайонах Липецка отключилось электричество, как сообщили оперативные службы без света остались около 700 абонентов. На время приостановили работу общественного транспорта.

Минобороны России отчиталось о 19 сбитых в Липецкой области беспилотниках. Всего военные сообщили о 75 сбитых и перехваченных дронах в российских регионах и Крыму. Из них 26 — в Белгородской, — 7 в Курской, 5 — в Брянской областях, 5 — над аннексированным Крымом, 8 — над акваторией Черного моря.

