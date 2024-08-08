В Екатеринбурге силовики устроили рейд на мигрантов на рынке, который перерос в кражу продуктов

Силовики вместе с активистами «Русской общины», которые были одеты в камуфляж и балаклавы, искали на рынке нелегальных мигрантов. Пока они проверяли документы и задерживали продавцов, прохожие начали забирать фрукты и овощи с прилавков, не заплатив, пишет местное издание 66.ru.

«Мы бы так не решились набрать. Нам разрешили. Сказали, что продавец убежал, не хочет идти в армию. Значит, он здесь нелегально находится», — рассказала журналистам одна из пенсионерок. На вопрос журналистов, кто разрешил им брать продукты бесплатно, она ответила: «Вот, народная дружина».

Глава адвокатской группы «Логард» Сергей Колосовский заявил изданию, что прохожие и полицейские нарушили закон. «Сотрудники полиции должны в любом случае обеспечить охрану имущества, временно оставшегося без владельца. Это основная обязанность полицейских по закону «О полиции». Более того, по судебной практике у нас присвоение найденного является кражей, например, человек находит телефон, выкидывает симку, а потом его задерживают — его привлекут к ответственности по 158 статье УК РФ («Кража»). А здесь получается целый букет: халатность полиции и грабеж», — сказал адвокат. Он назвал это «провокацией, которая может привести к печальным последствиям». «Из-за этой ситуации один шаг до погромов. Люди, узнав, что на рынке можно все брать безвозмездно, соберутся толпой и будут забирать товар у продавцов. Скажут: «А нам же все в прошлый раз разрешили», — резюмировал Колосовский.

По данным канала It’s My City, проверку с привлечением налоговой и полиции инициировала администрация Железнодорожного района Екатеринбурга.



Фото: 66.ru

