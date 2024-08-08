Топ-менеджера подмосковного Луховицкого авиационного завода приговорили к 9 годам колонии по делу о «госизмене»

Судья Московского областного суда Наталья Валикова назначила девять лет топ-менеджеру подмосковного Луховицкого авиационного завода Михаилу Баранову, сообщил корреспондент «Медиазоны»* из зала суда.

Баранова признали виновным в государственной измене, создании преступного сообщества, краже в особо крупном размере и покушении на контрабанду вооружения. По некоторым статьям суд вынес решение в особом порядке, так как обвиняемый признал по ним вину.

Суд также удовлетворил иск «Объединенной авиастроительной корпорации» к Баранову на почти 5 млн рублей.

Об аресте топ-менеджера авиационного завода стало известно в сентябре 2022 года. По версии силовиков, Баранов, работая директором по качеству на Луховицком авиазаводе, сделал фото чертежей боевой авиационной техники, которые находились под грифом «совершенно секретно», и передал снимки гражданину Украины, работавшему на Одесском авиационном заводе.

Последние годы статью о госизмене применяли в основном к ученым, которые работали в международных проектах. «Русская служба BBC»* подсчитала, что к февралю 2024 года в России арестовали как минимум 12 ученых, которые занимались изучением физических процессов при гиперзвуковых скоростях. Всех их обвинили в госизмене.



Однако после полномасштабного вторжения России в Украину действие статьи расширили, под ее действия теперь попадают все, кого спецслужбы подозревают в сотрудничестве с Украиной.

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Признаны в России «иностранными агентами».