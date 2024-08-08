Миллион рублей пообещал глава Бурятии всем, кто отправится на фронт

Алексей Цыденов написал в своем телеграм-канале, что единовременная выплата от региона увеличивается с 200 до 500 тысяч рублей. Также все новые контрактники якобы получат по 100 тысяч от бизнеса Бурятии. Учитывая повышение федеральной части выплаты 31 июля до 400 тысяч рублей, контрактникам из Бурятии обещают выплатить миллион рублей. «Каждый подписавший контракт в итоге получит один миллион рублей сразу, — сообщил Цыденов. — Враг все больше бросает вызов нашей стране. У нас в республике были и есть сильные люди, готовые встать на защиту».

Как отмечают «Люди Байкала», по уровню жизни Бурятия находится на последних местах в рейтингах социально-экономического благополучия и качества жизни. К 2024 году госдолг регионального бюджета вырос в несколько раз и достиг 30 миллиардов рублей, при этом доходы упали. После недавнего прорыва дамбы сотням пострадавших пообещали увеличить материальную помощь в полтора раза — с 10 до 15 тысяч рублей, потерявшим огород — выдать «борщевые наборы».



По подсчетам «Людей Байкала», за время войны в Украине погиб 1631 уроженец Бурятии.



Власти утверждают, что в сутки контракты заключает около тысячи человек. Однако соревнование регионов по увеличению региональных выплат за заключение контракта с Минобороны не подтверждает эту статистику. Заключить контракты людей призывают, обещая зарплаты выше средней по России (в среднем около 200 тысяч рублей в месяц), а также различные выплаты и социальные льготы. Предложение заключить контракт стали рассылать через сотовых операторов.



Только в июле региональную часть выплаты повысили в Москве и Подмосковье — до 1,9 и 1,3 млн рублей соответственно. В Санкт-Петербурге — до 1,8 млн рублей, в прошлый раз ее увеличивали в июне — с 1,1 млн до 1,3 млн рублей. В Ростовской области контрактникам обещают 1,2 млн рублей (было 700 тысяч). Сразу в два раза увеличили выплату для жителей Волгоградской области, с 500 тысяч до миллиона рублей.

