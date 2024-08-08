«Мы видим, как группировка прикрытия, состоящая из львов, тигров и прочих героев модных докладов оказалась недееспособна»

Третий день украинские войска продолжают расширять зону контроля в Курской области России, несмотря на обещания российского военного руководства остановить их продвижение. Заняв во вторник территорию примерно в 300 квадратных км, к утру среды ВСУ прошли еще не менее 10 км вглубь Курской области, следует из сообщений z-военкоров.

Военный блогер Егор Гузенко в своем телеграм-канале «Тринадцатый» пишет, что ВСУ удалось взять Суджу, украинские подразделения с тяжелой техникой продвигаются дальше. Z-блогер Юрий Подоляка подтверждает, что в Судже много военных ВСУ и она «в целом потеряна».



Минобороны продолжает придерживаться старой версии об отражении атаки противника. Ведомство отчиталось, что ВС РФ «продолжают уничтожать вооруженные формирования ВСУ в Судженском и Кореневском районах Курской области». Врио заместителя губернатора региона Андрей Белостоцкий и вовсе заявил, что ВСУ отступают. «Противник не продвинулся ни на один метр, наоборот, отступает. Активно идет поражение техники и боевых сил противника», — сказал он.



При этом российские власти сконцентрировались на озвучивании потерь украинской армии, заявив в среду, что ВСУ потеряли до 400 военнослужащих и 32 единицы бронетехники. Потери российской армии не называются.

Во второй половине дня 8 августа замначальника главного военно-политического управления Минобороны и командир чеченского спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов признал, что во время боев в Курской области погибли российские военные. «Никакого необратимого процесса нет, ничего сверхъестественного не произошло. <...> Да, ребята погибли, есть такое дело. Несколько населенных пунктов, противник туда зашел», — цитирует его «Агентство»*. Также Алаудинов признал, что украинские военные «хорошо углубились внутрь нашей территории» — по его оценкам, по состоянию на 7 августа они зашли вглубь на 10 км.

Местные власти сообщили, что интернет-ресурсы Курской области подверглись массированной DDoS-атаке, в результате чего многие сервисы вышли из строя и временно недоступны. Аккаунты местных властей остаются единственной площадкой для обратной связи, куда жители области сообщают, что их бросили в зоне боевых действий.

«Почему людей оставили в Судже? Не эвакуировали? Как же так? Своих не бросаем? Нет с ними связи, нет света, воды. Нет информации о них никакой! Куда обращаться?», — пишут на странице врио губернатора Алексея Смирнова.

Между тем, по словам Белостоцкого, с обстреливаемых территорий Курской области эвакуировали около 3 тыс. человек. В регионе развернули 21 ПВР. Как пишут в пабликах, на самом деле жители эвакуируются самостоятельно, не владея оперативной информацией, из-за этого и жертвы среди мирного населения. На данный момент известно о шести погибших, власти подтвердили информацию о четырех. Уполномоченный по правам ребенка в Курской области Наталья Листопадова сообщила о девяти несовершеннолетних, пострадавших в результате украинских атак в последние дни. Ранее региональный Минздрав сообщал, что стационарное лечение проходят 34 человека.

Вокзалы на станциях Суджа, Коренево и Псел временно закрыты для пассажиров.



Вооруженные силы Украины во время рейда в Курскую область сумели прорвать две линии фортификационных сооружений, которые российские власти построили за 2,5 года войны, потратив 15 млрд рублей, пишет «Агентство». О строительстве двух усиленных линий обороны в Курской области впервые в октябре 2022 года сообщил на тот момент губернатор Роман Старовойт. К тому моменту, по его словам, уже были готовы две линии, а к 5 ноября он обещал закончить третью. В строительстве принимали участие Минобороны и региональное погрануправление ФСБ.

С учетом всех продвижений украинских военных получается, что Россия сейчас утратила полный контроль над территорией до 430 кв км, сообщил «Рыбарь».

Украинская сторона прервала молчание по поводу событий в Курской области. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Украина вторглась в Курскую область, чтобы усилить свои позиции на предстоящих переговорах с Россией. «Реагируют ли они на что-то, кроме страха? Нет, нужно наконец-то это осознать. Любой компромисс РФ воспринимает как твою слабость и готовность встать перед ней на колени. Когда они могут сидеть за столом переговоров и все-таки можно что-то дожать, получить — только если они понимают, что война идет не по их сценарию», — сказал Подоляк в эфире национального телемарафона.

Власти США поддерживают действия Вооруженных сил Украины, которые вторглись в Курскую область России, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. «Мы поддерживаем Украину в том, что она делает, защищаясь от российской агрессии. Мы считаем, что это, очевидно, важно делать, поскольку мы говорим о демократии и свободе. И мы будем продолжать это делать», — отметила Жан-Пьер.





*Признано в России «иностранным агентом».

Фото: УНИАН



