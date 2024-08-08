В Новосибирске арестованного олимпийского чемпиона Андрея Перлова убеждают заключить контракт на «СВО», так как дело зашло в тупик

62-летнего тренера из Новосибирска задержали в марте этого года по статье о мошенничестве. По версии следствия, Андрей Перлов якобы похитил 963 тысячи 900 рублей, выделенных региональным Минспорта на аренду футбольных полей для тренировок, рассказала в соцсетях его дочь.

«В пору работы директором футбольного клуба он пустил тренироваться на свободные поля детей младше семи лет, а можно было только семи лет и старше. Поэтому мошенничество. Следователь на судах заикается, как троечница на экзамене, не приводит никаких доказательств, но все равно раз за разом продлевает арест, а потом приносит папе в СИЗО контракт, чтобы он присоединился наконец к СВОим, и дело это идиотское, сшитое наспех по разверстке, закрылось», — написала Алина Перлова.



Андрей Перлов выиграл олимпийское золото по спортивной ходьбе в 1992 году в Барселоне, за три года до этого он установил мировой рекорд на этой дистанции.

После завершения спортивной карьеры в 1996 году Перлов занимал пост замглавы департамента физической культуры и спорта Новосибирской области, а также долгое время возглавлял региональную федерацию футбола. С 2020 по 2022 годы возглавил футбольный клуб «Новосибирск».

Сейчас Андрею Перлову 62 года. За пять месяцев, которые он находится под арестом, Перлов успел побывать в тюремной больнице и карцере. Как сообщила дочь Перлова, перед последним продлением следователь взяла с него и адвоката подписку о неразглашении материалов дела, так как ей надоели публикации в СМИ.



По словам Алины Перловой, на судах следовательница обещает, что будет продлевать арест до тех пор, пока не проведет все необходимые следственные действия, так что это может длиться бесконечно. И предложила альтернативу — пойти воевать в Украину.



Фото: НГС