Назад в будущее: Россия и Китай могут начать использовать бартерные схемы торговли из-за санкций

Россия и Китай могут начать использовать бартерные схемы торговли, сообщили Reuters три источника в сфере торговли и платежей. Первые сделки в области сельского хозяйства начнутся уже этой осенью. Бартерная торговля позволила бы Москве и Пекину обойти проблемы с платежами, снизить контроль западных регуляторов над двусторонними сделками и ограничить валютные риски.

Задержки двусторонних платежей из-за вторичных санкций США являются существенным препятствием в торговле между странами, хотя и появились обходные пути, такие как использование небольших региональных китайских банков, деятельность которых Вашингтону сложнее обнаружить.



Бартерные сделки между Москвой и Пекином были обычным делом до распада Советского Союза и продолжались в 1990-е годы, но обсуждаемые сейчас сделки станут первыми за последние 30 лет, говорят источники.



По информации Reuters, в феврале министерство экономики России опубликовало документ, в котором российским компаниям рекомендуется проводить бартерные сделки и указываются подводные камни, которых следует избегать. В 15-страничном документе содержится пошаговое руководство по расчету затрат и таможенных пошлин, разъясняются необходимые требования к бухгалтерскому учету и приводятся шаблоны договоров для различных видов бартерных сделок. Документ описывает бартерные сделки как хороший способ избежать международных расчетов и наличных денег.



Источник в российской промышленной компании сообщил, что между компаниями обсуждается экспорт металлов из России в обмен на станки из Китая.



Глобальная система передачи финансовых сообщений SWIFT остается вариантом для банков, не подпадающих под санкции, но это «международная банковская система, которая полностью прозрачна для наших друзей, среди которых американцы», — сказал агентству один из посредников по платежам, отметив, что чем меньше он будет использоваться в торговле между Россией и Китаем, тем лучше.