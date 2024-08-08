Politico: В Вашингтоне считают, что Иран отказался от идеи нанести массированный удар по Израилю

В последние дни администрация Байдена работает по дипломатическим каналам, привлекая своих ближневосточных союзников, чтобы убедить Тегеран пересмотреть решение о военной атаке на Израиль. По словам двух высокопоставленных американских чиновников, они предупредили Иран, что массированный удар только усилит напряженность и создаст риск прямой конфронтации между двумя странами, пишет Politico.

Администрация также призвала Иран пересмотреть свою реакцию на взрыв, в результате которого погиб лидер ХАМАС Исмаил Хания, поскольку его смерть, судя по всему, стала результатом взрыва бомбы с дистанционным управлением, заложенной в его тегеранском гостевом доме в ходе тайной операции, а не частью более масштабного нападения.



Американские чиновники через различных посредников передавали Тегерану сообщения о том, что если взрыв, в результате которого погиб Хания, был вызван тайной операцией Израиля и не унес жизни ни одного иранского гражданина, то Ирану следует пересмотреть свой план военного нападения на Израиль.



В среду представитель Совета национальной безопасности Джон Кирби сказал, что администрация Байдена «не хочет видеть эскалацию». «Если она произойдет, мы будем готовы защищать Израиль и защищать себя в случае необходимости», — сказал он.

На прошлой неделе Вашингтон получил информацию о том, что Иран может попытаться совершить нападение на Израиль в выходные. В ожидании этого США направили в регион истребители и корабли. При этом американские чиновники тем временем продолжают работать над заключением соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС.



Представители США, включая директора ЦРУ Бернса, и официальные лица Израиля, Катара и Египта встретились на прошлой неделе, чтобы попытаться сгладить остающиеся разногласия между Израилем и ХАМАС. Хотя никаких решений не было принято, американская сторона считает, что премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заинтересован в продвижении переговоров.







Фото: AP