Обвинение запросило 15 лет колонии для гражданки США и России Ксении Карелиной

В Свердловском областном суде завершились прения сторон по делу Ксении Карелиной (Хавана) — гражданки США и России. Обвинение попросило назначить ей 15 лет колонии общего режима, заявил журналистам адвокат Михаил Мушаилов. Помимо реального срока, прокурор также запросил в качестве наказания ограничение свободы на два года и штраф 500 тысяч рублей. Карелина признала свою вину.

Адвокат также сообщил, что Карелина хочет попасть в программу обмена заключенными. «Обмен невозможен до вступления приговора в законную силу. После приговора мы будем работать в этом направлении», — сказал адвокат.

Карелину обвиняют в «госизмене» в виде финансирования ВСУ. Как пишет правозащитный проект «Первый отдел», она сделала один перевод чуть больше $50 в украинский фонд Razom for Ukraine 24 февраля 2022 года. Причем сделала это со своего счета в банке США. О транзакции российские силовики узнали после того, как Карелина приехала в Россию в начале 2024 года. Как рассказал адвокат Михаил Мушаилов, на границе у нее «изъяли» айфон, который силовики «вскрыли с помощью технических средств», после чего они нашли информацию о денежном переводе.



27 января Карелину задержали сотрудники ППСП за «мелкое хулиганство», а судья Орджоникидзевского районного суда Екатеринбурга отправил ее под административный арест на 14 суток, ссылаясь, в числе прочего, на рапорт сотрудников регионального УФСБ. Из спецприемника на свободу Ксения так и не вышла — 7 февраля женщину задержали уже по уголовному делу о «госизмене». На следующий день суд отправил Ксению под стражу на два месяца.



Фото: Коммерсант