В Казани на 63-летнюю пенсионерку возбудили уголовное дело о повторной «дискредитации» российской армии

По информации канала поддержки казанских активистов «Республикасы», на казанскую пенсионерку Ирину Никольскую завели уголовное дело о повторной «дискредитации» армии. 6 августа у нее прошел обыск, силовики изъяли два телефона и компьютер.

Уголовное дело завели из-за комментариев во «ВКонтакте». В них женщина выражала сожаление о том, что на войне «гибнут тысячи солдат России» и страдают мирные жители в Украине, многие из которых потеряли дом. «Смерти, экономический кризис несет любая война, поэтому выступаю за мир, за прекращение кровопролития. Главная ценность человека — это его жизнь, поэтому ее надо сохранить», — писала Никольская, отметив, что верит в Россию, «что она очередной раз сможет выбраться к свету».

В сентябре 2022 года Никольскую впервые привлекли к ответственности за комментарии — оштрафовали на 30 тысяч рублей. Пенсионерка не выплачивала штраф, после чего приставы стали удерживать половину ее пенсии.



Люди в Казани собрали ей деньги на штраф, остаток она отдала беженке из Украины, с начала войны Никольская помогла приехавшим к Казань жителям Мариуполя.

В марте прошлого года ее страница в «ВК» была заблокирована на территории России по решению прокуратуры.

По данным «ОВД-Инфо»*, с начала полномасштабного вторжения России в Украину фигурантами уголовных антивоенных дел стали 1009 человек.







*Признан в России «иностранным агентом».