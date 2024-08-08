«Он говорит серьезно о кровавой бойне»

Президент Джо Байден дал интервью CBS News, впервые обсудив выборы после своего выхода из президентской гонки.

Байден обсудил угрозу, исходящую от кандидата республиканцев, бывшего президента Дональда Трампа, который отказался признать свое поражение в 2020 году и поставил под сомнение легитимность результатов выборов. Президент выразил сомнения, что передача власти в январе 2025 года пройдет мирно, а Трамп примет поражение на выборах.

«Он (Трамп) говорит то, что говорит. Мы не воспринимаем его всерьез. Он говорит серьезно, все эти слова о том, что «если мы проиграем, то будет кровавая бойня, это будут украденные выборы. Посмотрите, что они пытаются сделать сейчас в местных избирательных округах, где люди подсчитывают голоса», — отметил Байден, имея в виду, что республиканцы пытаются поставить там своих людей.

Во время выборов в 2020 году Трамп также отказался признать свое поражение и поставил под сомнение легитимность результатов выборов.



6 января 2021 обе палаты Конгресса собрались в здании Капитолия, чтобы официально утвердить результаты президентских выборов и победу Джо Байдена. Параллельно тысячи сторонников Трампа со всей страны собрались у Белого дома. Трамп заявил, что у него украли победу на выборах и призвал их к борьбе. Толпа двинулась к Капитолию и ворвалась в здание, устроив столкновения с правоохранителями.

Погибли 5 человек — один полицейский и четверо сторонников Трампа. Сотни были ранены с обеих сторон. Ущерб зданию Капитолия составил 1,5 млн долларов. Официальное следствие привело к арестам 725 человек, при этом Трамп избежал преследования.