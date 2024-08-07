В Курской области после двух дней боев власти ввели режим ЧС

По информации «Верстки»*, столкновения между российской армией и ВСУ прошли в районах как минимум 19 населенных пунктов региона. Бои на границе Курской области начались утром 6 августа. Сначала о них писали z-блогеры и украинские СМИ, только через восемь часов Минобороны России подтвердило, что ВСУ атаковали российские приграничные позиции. За два дня августа бои прошли уже почти в 20 населенных пунктах.

Между тем днем 7 августа глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявил, что продвижение ВСУ «вглубь Курской области остановлено», а украинские силы отброшены к границе. По его словам, погибли 100 украинских военных, о потерях со стороны российской армии не сообщается.



Однако каналы «военкоров», близкие к Минобороны, сообщают, что подразделения ВСУ вошли в Суджу. Телеграм-канал «Рыбарь» пишет, что украинские подразделения вошли в западные пригороды Суджи, а центр якобы находится в «серой зоне». По его данным, также занята деревня Леонидово и село Любимовка, а одна из украинских бронегрупп провела разведку боем по трассе Рыльск — Суджа, сумев достичь окраин поселка Коренево.

Военный корреспондент Юрий Котенок также утверждает, что ВСУ дошли до Коренево и Суджи. «Рубилово жесткое. Боевые действия в настоящий момент ведутся непосредственно в черте населенных пунктов. ДРГ отмечены в 65-ти км от Курчатова, где расположена Курская атомная электростанция», — написал он в телеграм-канале.

При этом мэр Суджи Виталий Слащев, которому дозвонились пропагандисты, сообщил, что обстрелы Суджи продолжаются, но «все нормально, все в порядке, все — наше».

Также «военкоры» утверждают, что силы ВСУ захватили газоизмерительную станцию «Суджа», это единственный функционирующий газопровод из России в центральную Европу.



Утром 7 августа врио губернатора Курской области сообщил о пяти погибших. К вечеру Минздрав России заявил, что пострадал 31 человек, в их числе 6 детей. Госпитализированы 19 человек, включая четверых детей, четверо пострадавших в тяжелом состоянии.



Настоятель Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, расположенного в Суджанском районе Курской области рядом с границей с Украиной, игумен Питирим (Плаксин) рассказал РБК, что в результате обстрелов погиб один человек, а здания монастырского комплекса разрушены. «Монастырь разбит. Разрушены монастырский собор, второй храм, корпуса монашеские. Пытаемся эвакуироваться. Во время эвакуации один человек погиб. Мы связывались с властями, нам обещали оказать помощь», — сказал настоятель монастыря. В чате монастыря в телеграме утверждается, что сейчас в подвале трапезной от обстрелов укрываются 15 священнослужителей.



Двухдневное продвижение украинских сил вглубь российского региона объясняется отсутствием там регулярных войск, которые завязали в боях на территории Украины, рассказал каналу «Можем объяснить»* российский военный, знающий о ситуации в регионе. По его словам, в Курской области не оказалось артиллерийских и танковых подразделений, которые могли бы остановить продвижение ВСУ.



«Верстка» узнала, что в Курской области на граничащих с Украиной территориях не были построены необходимые укрепления, на которые власти выделили более 3 млрд рублей.

Жители жалуются в местных пабликах, что власти полностью игнорируют безопасность жителей, им приходится выезжать самим, на свой страх и риск. Именно так погибла беременная женщина, которая с мужем и сыном пыталась выехать из под обстрелов.

После двух дней боевых действий на территории Курской области ввели режим ЧС.





*Признаны в России «иностранными агентами».

Фото: чат Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря