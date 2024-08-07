После замедления работы YouTube в России посещаемость сервиса выросла

Несмотря на жалобы на скорость работы YouTube, посещаемость хостинга в России несколько выросла, как и неделей ранее, следует из статистики Mediascope, опубликованной РБК.

За неделю с 29 июля по 4 августа сервисом хотя бы раз за день воспользовались более 82,6 млн человек. Это на 100 тысяч больше, чем неделей раньше. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года этот показатель вырос более чем на 1 млн человек. Также по сравнению с прошлым годом выросло и среднее время, которое пользователи проводили на сервисе на прошедшей неделе — оно составило 107 минут против 93 минут год назад.

О проблемах с работой YouTube еще 12 июля сообщил «Ростелеком». Затем депутат Госдумы Александр Хинштейн предупредил о замедлении работы сервиса до 70%, назвав это вынужденной мерой из-за «антироссийской политики» материнской компании Google. Позже он заявил, что его не так поняли и объяснил падение скорости загрузки видео на YouTube проблемами с хранением данных в российских дата-центрах.

Однако эстафету у Хинштейна перехватил Роскомнадзор, который заявил, что принятие мер против YouTube связано с действиями Google, которая неоднократно нарушала законодательство России и блокировала аккаунты российских СМИ, артистов и блогеров. «У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — добавили в ведомстве.

В Google заявили, что проблема со скоростью загрузки «не является результатом каких-либо технических проблем или действий с нашей стороны».



Пользователи в России, вооружившись своими доступными инструментами, показали, что запреты со стороны власти, как обычно, приводят в обратному эффекту.

