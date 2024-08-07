Через месяц после совершеннолетия на войне в Украине погибли два контрактника

В Украине погибли 18-летние Сергей Финагин и Виталий Зубков, которые, согласно открытым данным, стали самыми молодыми российскими военнослужащими, погибшими в ходе вторжения, обратили внимание редакции «Сибирь.Реалии»* и «Север.Реалии»*.

Сергей Финагин родился 2 апреля 2006 года в Новгородской области, окончил школу и поступил в строительный колледж. В апреле 2024 года юноша заключил контакт с Минобороны и отправился в зону боевых действий, 27 июля он погиб. О смерти Финагина сообщил глава Парфинского района Новгородской области Александр Залогин.

По словам невесты молодого человека, на срочную службу в армию его не взяли по состоянию здоровья, после чего он подписал контракт с Минобороны. Последнее фото с фронта Финагин выложил в социальные сети 4 июля 2024 года. Он служил в составе парашютно-десантного батальона. Его похоронили 4 августа на кладбище в селе Ясная Поляна Парфинского района.

Виталию Зубкову из Вологодской области 18 лет исполнилось 25 мая. Он заключил контракт 17 июня, а 3 июля перестал выходить на связь. Его сестра писала в чате о поиске пропавших в Украине военнослужащих, что молодой человек не был пригоден к службе по состоянию здоровья, но его «девушка договорилась о том, чтобы молодой человек подписал контракт с Минобороны».

2 августа родственники сообщили о смерти Зубкова. «Его девушка все знала, она сопровождала его на вокзал, а мы ничего не знали. Его же никуда не брали: ни на срочку, ни на контракт. Он ростом 154 см. Но она нашла место, где всех берут — определенную воинскую часть» — рассказала «Сибирь.Реалии» одна из родственниц погибшего.

В июле СМИ сообщили о гибели в Украине уроженца Тюменской области Ярослава Липавского, который погиб в апреле 2024 года примерно через месяц после своего 18-летия. Он считался самым молодым погибшим на войне.

В апреле 2023 года Госдума приняла законопроект, согласно которому выпускникам школ разрешили подписывать контракт с Минобороны после достижения совершеннолетия. Однако до подписания контракта они должны месяц отслужить по призыву. Идти на контрактную службу вместо срочной призывники могут в том случае, если у них есть диплом о высшем или среднем профессиональном образовании. Однако в действительности на войну отправляют сразу после совершеннолетия без какой-либо подготовки.





*Признаны в России «иностранными агентами» и «нежелательной организацией».