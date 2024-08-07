По информации издания «Псковская губрения», план по противодействию «идеологии терроризма» будет реализовываться под руководством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой. План переплетается с неоднократно заявленными «целями СВО», он практически полностью посвящен Украине.

В него войдут мероприятия по присвоению улицам, скверам, школам имен героев РФ, «отличившихся в борьбе с терроризмом, прежде всего с украинскими националистическими и неонацистскими военизированными формированиями», установка им памятников, проведение акций «Парта героя».



Будут изучать библиотечные фонды и изымать издания, «содержащие информацию террористического, экстремистского и деструктивного характера, в том числе фальсифицирующую историю России».

В школах и вузах планируют провести профилактические мероприятия (лекции, викторины, кинопоказы), чтобы разъяснить «преступную сущность террористических, украинских националистических и неонацистских организаций». Молодежи предложат форумы и конференции, на которых «разъяснять сущность терроризма» будут вернувшиеся с войны в Украине военные.

Важным моментом программы противодействия терроризму станет распространение антитеррористического контента, «нацеленного на формирование негативного отношения к терроризму, украинскому национализму и неонацизму, а также неприятие идей массовых убийств».

С подростками и детьми, которые якобы находятся под влиянием «украинских националистических и неонацистских структур», будут работать в рамках индивидуальных профилактических программ. По всей вероятности, на убеждении в этом случае не остановятся.



Как подсчитала «Псковская губерния» на основе данных из открытых источников, с начала войны в Украине погиб 621 уроженец региона.

