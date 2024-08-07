Водитель теробороны «Азова» Александр Ищенко был убит в СИЗО Ростова, утверждает замкомандира бригады Святослав Паламар со ссылкой на результаты вскрытия. Об этом он написал в фейсбуке**, опубликовав медицинское заключение. В справке указано, что Ищенко скончался от «закрытой тупой травмы грудной клетки в результате контакта с тупым предметом», также зафиксированы множественные переломы ребер.









О смерти Ищенко стало известно 31 июля во время судебного заседания по его делу. Дата гибели неизвестна.



55-летний Ищенко в феврале 2022 года вступил в территориальную оборону полка «Азов» и стал водителем, по его словам, он лишь выгружал воду и возил раненых. Весной 2022 года в Мариуполе он попал в российский плен, а затем стал фигурантом самого массового «украинского» дела в России над пленными бойцами «Азова».



В июне 2023 обвинение вменило им несколько статей УК: действия, направленные на насильственный захват власти, участие в деятельности террористической организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности.







*Признаны в России «террористической организацией», деятельность которой запрещена.



**Компания Meta, которой принадлежат Facebook и Instagram, признана «экстремистской» и запрещена в России.



Фото: AP