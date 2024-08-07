Олег Орлов*: «Мне представлялось, что мой голос будет более слышен из России, так и оказалось»

Правозащитник поблагодарил за поддержку всех, кто помогает политзаключенным и рассказал, как трудно работать адвокатам и защитникам в условиях «тоталитарного путинского режима».

«Отдельное спасибо тем политикам и государственным деятелям, которые способствовали этому обмену. Я знаю, что этот обмен подвергается серьезной критике. И тем не менее, спасибо всем большое, что он состоялся»,- отметил Орлов.

В ближайших планах сопредседателя «Мемориала»** — продолжать работать, в том числе и для того, чтобы и дальше происходили подобные обмены и все больше людей оказывались на свободе. «Я собираюсь работать. Работать в обществе Мемориал. Общество Мемориал уничтожить невозможно. Мы будем продолжать работать как в России, так и в других странах», заверил Олег Орлов.



Он также напомнил фабулу своего обвинения — статью «Они хотели фашизма. Они его получили». То, что происходит в России, показывает, что фашистский режим там уже построен, считает Орлов.



Одним из первых стал уже стандартный вопрос, почему правозащитник не уехал, когда угроза уголовного преследования стала реальной.



«Я исходил из того, что лично у меня и моих коллег есть ресурсы внутри России для того, чтобы бороться за будущее России. Я руководил определенным направлением в Мемориале. Мои друзья, коллеги, продолжали работать, в том числе, на Северном Кавказе. Я не мог оставить своих коллег оставить работать в тяжелых условиях там, а сам уехать. Я считал, что наиболее эффективной будет моя работа, если я буду оставаться в России. При этом целый ряд коллег и друзей я просто выталкивал из России. Это вопрос оценки эффективности нашей работы. Мне представлялось, что мой голос будет более слышен из России, так и оказалось».



В конце февраля Олега Орлова приговорили к 2,5 годам колонии по обвинению в «дискредитации» российской армии. Суд рассматривал дело Орлова дважды. В первый раз, в октябре 2023 года, его приговорили к штрафу в 150 тыс. рублей, но прокуратура обжаловала это решение, добавив в обвинение мотив «ненависти и вражды», и добилась пересмотра.







*Признан в России «иностранным агентом».

**Признан в России «иностранным агентом», ликвидирован по решению суда.

Фото: SOTA