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Таможенники в аэропорту Шереметьево нашли в посылке из Польши книгу о Зеленском американского журналиста Саймона Шустера

07.08.2024

Экспертиза установила, что она «может нанести вред нравственности» российских граждан, на заказавшего ее россиянина завели административное дело

Книга американского журналиста Саймона Шустера «Шоумен» о президенте Украины приехала в посылке из Польши, пишет Baza. Ее заказал 38-летний россиянин, который рассказал, что коллекционирует историческую литературу и приобрел книгу для себя.

Согласно проведенной экспертизе, книга попадает в перечень товаров, которые запрещено провозить через границу, поскольку ее содержание «может нанести вред госбезопасности, политическим или экономическим интересам России, а также нравственности ее граждан».

Объяснение получателя посылки силовиков не убедило, книгу изъяли, а на владельца завели административку по статье о несоблюдении запретов и ограничений.

Журналист Time Саймон Шустер провел с Владимиром Зеленским немалую часть первого года войны. «Шоумен» — военная биография Зеленского, которая описывает процесс превращения в лидера времен войны. «40% книги посвящено его жизни до политики, Кривому Рогу, КВН, 60% — президентству с акцентом на 2022-й», — описывал свою книгу Шустер.

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