Таможенники в аэропорту Шереметьево нашли в посылке из Польши книгу о Зеленском американского журналиста Саймона Шустера

Книга американского журналиста Саймона Шустера «Шоумен» о президенте Украины приехала в посылке из Польши, пишет Baza. Ее заказал 38-летний россиянин, который рассказал, что коллекционирует историческую литературу и приобрел книгу для себя.

Согласно проведенной экспертизе, книга попадает в перечень товаров, которые запрещено провозить через границу, поскольку ее содержание «может нанести вред госбезопасности, политическим или экономическим интересам России, а также нравственности ее граждан».



Объяснение получателя посылки силовиков не убедило, книгу изъяли, а на владельца завели административку по статье о несоблюдении запретов и ограничений.



Журналист Time Саймон Шустер провел с Владимиром Зеленским немалую часть первого года войны. «Шоумен» — военная биография Зеленского, которая описывает процесс превращения в лидера времен войны. «40% книги посвящено его жизни до политики, Кривому Рогу, КВН, 60% — президентству с акцентом на 2022-й», — описывал свою книгу Шустер.

