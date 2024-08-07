Пермского фотографа обвинили в госизмене из-за общедоступной книги о советских бункерах

Мосгорсуд оставил в силе меру пресечения в виде ареста фотографу из Перми Григорию Скворцову, которого обвиняют в госизмене, сообщил правозащитный проект «Первый отдел»*.

ФСБ задержала Скворцова 29 ноября 2023 года в Санкт-Петербурге перед вылетом в Пермь. Изначально причин возбуждения уголовного дела до заседаний не знали ни родственники, ни друзья.

Как написал в письме сам Скворцов, его обвиняют в государственной измене из-за того, что он якобы передал американскому журналисту книгу «Советские „Секретные бункеры“: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов» историка Дмитрия Юркова.

«Меня тут винят что я „мог осознавать“ секретность объектов, описанных в книге Д. Юркова „Сов. сек. бункеры“ (с грифом „рассекречено“ на обложке). Я видал у кого-то такую, так что вы с ней поаккуратнее, предупредите там народ, особо не стоит возить такое за кордон — а то тут места много», — написал Скворцов.

На сайте, посвященном книге, указано, что при ее создании авторы изучили 500 документов или 2 тысячи страниц из 11 архивов, которые были рассекречены. Книга вышла в ограниченном тираже — сейчас ее можно купить на сайте проекта, а также на Авито и Ozon. Рецензии на книгу выходили в том числе в «Российской газете» и «Комсомольской правде».

В декабре 2021 года Мосгорсуд признал незаконной информацию по двум ссылкам: одна ведет на лекцию Юркова в Ютубе о правительственных бункерах, а вторая — на его посты на сайте проекта «Подземная Москва». Как указано в решении суда, информация из лекции и постов содержит сведения, составляющие гостайну, «используются в интересах обороны страны, составляют государственную тайну, являются актуальными и рассекречиванию не подлежат». Однако решения по книге принято не было.

Григорий Скворцов — пермский фотограф, который специализируется на архитектурной съемке и сотрудничает с агентством AD HOC. Агентство работает с крупнейшими застройщиками Перми, федеральными СМИ и частными заказчиками.

После полномасштабного вторжения России в Украину Скворцов неоднократно выступал с антивоенной позицией, правозащитники считают, что он мог этим привлечь внимание силовиков.





*Признаны в России «иностранным агентом».