FT: США предупредили Турцию о «последствиях» в связи с экспортом военной продукции в Россию

Вашингтон предупредил Турцию о том, что ее ждут «последствия», если страна не прекратит экспорт в Россию американского военного оборудования, имеющего жизненно важное значение для военной машины Москвы, пишет Financial Times

Экспорт товаров военного назначения, отправляемых в Россию или к предполагаемым посредникам Москвы, таким как Азербайджан и Казахстан, переживает в Турции бум с начала войны. Основываясь на данных турецкой таможни, издание подсчитало, что за первые шесть месяцев этого года он составил $85 млн, за тот же период 2022 года — $27 млн. Турция стала ключевым центром, через который электроника западного производства, включая процессоры, карты памяти и усилители, попадает в российские ракеты и беспилотники в нарушение экспортного контроля.



Помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод недавно встретился с турецкими чиновниками и руководителями в Анкаре и Стамбуле в рамках усилий по прекращению незаконной торговли. «Нам нужно, чтобы Турция помогла нам остановить незаконный поток американских технологий в Россию», — рассказал Аксельрод Financial Times. — Мы должны видеть прогресс, и быстро, со стороны турецких властей и промышленности, иначе у нас не останется другого выбора, кроме как прибегнуть к ограничениям для тех, кто уклоняется от нашего экспортного контроля«.

Аксельрод заявил турецкому правительству, что эта торговля является «неотложной проблемой», и призвал Анкару «принять и обеспечить соблюдение запрета на перевалку контролируемых США товаров в Россию».



Министерство финансов США ввело санкции против многих турецких компаний за то, что они поставляют продукцию российскому военно-промышленному комплексу. В текущем году турецкий экспорт товаров военного назначения несколько снизился, что объясняется указом администрации президента Джо Байдена, который позволяет рассматривать любую иностранную финансовую компанию, совершающую сделки с попавшей под санкции российской организацией, как работающую напрямую с российской военно-промышленной базой. Однако США считает, что этого недостаточно.



В конце прошлого года заместитель министра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон во время своего визита в Турцию уже выражал недовольство торговлей товарами военного назначения с Россией.

