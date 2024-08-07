Второй день продолжаются бои в Курской области, число погибших увеличилось до пяти человек, 28 человек получили ранения

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что ночью беспилотник атаковал машину скорой помощи около Суджи, погибли водитель и фельдшер, ранен врач.

Число раненых гражданских в регионе, по информации замглавврача областной больницы Алексея Локтионова, выросло до 28. У них осколочные ранения и ожоги, в реанимации есть тяжелораненые. Власти призвали жителей Курской области сдавать донорскую кровь.

Минобороны России еще во вторник вечером сообщило об отступлении сил ВСУ, однако потом сообщение удалили, так как, по более ранней версии, украинским силам не удалось прорвать границу и зайти на территорию России. По данным ведомства, к российской границе подошли 300 бойцов 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Они атаковали позиции подразделений прикрытия границы, бои начались с восьми утра вторника.



В среду утром Минобороны заявило об уничтожении четырех дронов над областью, по сведениям областных властей, также сбиты четыре ракеты.

Между тем Z-каналы и военкоры пишут, что украинским силам удалось закрепиться в нескольких приграничных населенных пунктах. По данным близкого к Минобороны канала «Рыбарь», силы ВСУ захватили три населенных пункта, идут бои в пригороде Суджи. По его оценке, в Курской области находится около 400 украинских военных, а вдоль границы ВСУ сосредоточили еще около двух тысяч человек, атака может продолжаться еще несколько дней.



Военкор Юрий Котенок предположил, что целью украинской операции может быть город Курчатов и располагающаяся в нем Курская АЭС. При этом он отметил, что границу прикрывают подразделения и части, укомплектованные военнослужащими срочной службы, «которые, судя по всему, и приняли первый удар». Это подтверждает и видео, опубликованное белгородским каналом «Пепел», на котором солдаты срочники, взятые в плен, рассказывают о ситуации в Курской области. Украинские телеграм-каналы утверждают, что взяты в плен не менее шести российских военнослужащих.



Также Котенок рассказал, что чеченский батальон «Ахмат», который должен был быть на этом направлении, исчез и никто о нем ничего не слышал.

«За минувшую ночь [противник] ввел в бой до двух батальонов. Активное применяет артиллерию. Идет продвижение в сторону Суджи, как и вчера», — написал в среду утром телеграм-канал «Архангел спецназа Z».



В среду утром в сети появилось видео, как дрон сбивает вертолет. Во вторник вечером администрация граничащей с Курской областью украинской Сумской области сообщила, что «в небе над Сумщиной подразделениями сил обороны и безопасности была уничтожена вражеская баллистическая ракета, два БпЛА и один вертолет». О сбитом вертолете также писали российские провоенные блогеры. Они утверждали, что это был Ка-52, на видео сбивают Ми-28. Российское Минобороны в своем телеграм-канале упоминало о применении армейской авиации, не уточняя типы вертолетов, но позже удалило эту информацию.

За сутки из зоны обстрелов в Курской области уехали несколько тысяч человек, об этом заявил временно исполняющий обязанности главы региона Алексей Смирнов. При этом местные паблики сообщают, что власти не предприняли снимают никаких мер к эвакуации, люди сами выезжают из зоны боевых действий.

Фото: ТГ Алексей Смирнов



