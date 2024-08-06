Минобороны РФ подтвердило бои на границе Курской области через 8 часов после их начала

В 16 часов Минобороны РФ все же подтвердило информацию о боях в Курской области, настаивая на том, что все это происходит лишь на границе. По данным ведомства, к российской границе подошли 300 бойцов 22-й механизированной бригады ВСУ при поддержке 11 танков и более 20 бронемашин. Они атаковали позиции подразделений прикрытия границы, бои идут с восьми утра.



Ранее власти Курской области сообщили, что ВСУ пытались прорваться на территорию региона, но бойцы пограничной службы ФСБ России и ВС РФ не допустили прорыва границы.



При этом канал «ВЧК-ОГПУ»* со ссылкой на собственные источники написал, что украинская армия уже на подступах к Судже. «Хваленый «Ахмат» ретировался. Жители Суджи пытаются выехать в Курск. Курская область под интенсивным обстрелом», — пишет проект, добавляя видео, на котором виден момент обстрела.

Врио главы региона Алексей Смирнов сообщил, что за день в Курской области погибли три человека. В селе Комаровка Курского района от удара украинского дрона погиб водитель автомобиля, в селе Нехаевка также в результате атаки беспилотника погиб водитель микроавтобуса. Утром, по данным губернатора, в результате обстрела в городе Суджа погибла женщина. Еще 13 человек, в том числе пять детей, получили ранения.

Как утверждает «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на местные паблики, сегодняшние жертвы в Курской области — результат того, что власти замалчивают события, не объявляя эвакуацию. Люди сами пытаются выехать, не зная, на каких дорогах идут бои и обстрелы. «Жители приграничных районов Курской области, где сегодня весь день идут бои с ВСУ, пытаются эвакуироваться самостоятельно, так как власть в этом вопросе бездействует. Слова «эвакуация» в официальных сообщениях нет в принципе. Люди, как всегда, предоставлены сами себе. В местных пабликах многочисленные сообщения о передвижениях БТР и войск противника. Убегающие от войны люди объективно не знают, по каким дорогам можно безопасно передвигаться, поэтому получают ранения и гибнут», — сообщил канал.



Белгородский канал «Пепел» опубликовал видео с пленным срочником из Белгородской области, которого взяли на границе Сумской и Курской областей. По его словам, срочники четыре дня, пока шли интенсивные обстрелы их позиций, просили их вывести, но командование их просто «кинуло». На видео видно, что ВСУ взяли в плен не менее шести военнослужащих.



*Признан в России «иностранным агентом».

