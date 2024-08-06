Обвиненному в госизмене Николаю Колину* предложили отправиться на войну

«Во второй половине дня в дверь карантина постучали. Предложили записаться на СВО. Родина мать зовет, рыжий утырок! Уже даже телегу целую катить в военкомат не надо как раньше. Даже политические статьи не помеха», — цитирует Колина группа поддержки.

Николай Колин был задержан в 2023 году по обвинению в финансировании терроризма — следствие считает, что он перевел 10 тыс. рублей батальону «Русский добровольческий корпус», воюющему в составе украинской армии. Позднее мужчине предъявили обвинение еще и в государственной измене. В июле его приговорили к 14 годам лишения свободы.

В середине июля стало известно, что на войну пригласили фигуранта «Маяковского дела» Артема Камардина, приговоренного к 7 годам лишения свободы за организацию «антимобилизационных» чтений стихов у памятника Маяковскому.



Ранее отправиться в Украину предложили правозащитнику Олегу Орлову***, обвиненному в «дискредитации» российской армии «по мотивам ненависти и вражды».

В начале августа стало известно, что Руслан Сидики, которого обвиняют в терроризме за подрыв железнодорожного полотна и атаку квадрокоптером на военный аэродром, попросил отправить его на войну с Украиной, таким образом он хочет «искупить вину кровью».

Между тем, согласно закону, под «амнистию» попадают все, кроме подозреваемых, обвиняемых и осужденных по статьям о педофилии, терроризме, экстремизме, госизмене и некоторых других преступлениях против государственного строя или инфраструктуры.







*Внесен в список «террористов и экстремистов».

**Признан в России «террористической организацией».

***Признан в России «иностранным агентом».

Фото: SOTAvision



