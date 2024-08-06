Протесты в Бангладеш: студенты добились роспуска парламента

Президент Бангладеш во вторник распустил парламент, открыв путь к формированию временного правительства, сообщает Reuters. Это случилось на следующий день после того, как премьер-министр Шейх Хасина подала в отставку и покинула страну после жестокого подавления студенческих протестов.

Со стороны протестующих центральной фигурой в переговорах о временном правительстве стал 84-летний Мухаммад Юнус, лауреат Нобелевской премии мира 2006 года за новаторскую деятельность в сфере микрокредитования. Созданный им проект предоставил финансовые возможности бедным слоям населения.



«Мы решили, что нужно сформировать временное правительство с нобелевским лауреатом доктором Мухаммадом Юнусом в качестве главного советника», — заявила во вторник утром Нахид Ислам, одна из студенческих лидеров. «Мы поговорили с доктором Юнусом, и он согласился взять на себя эту важную ответственность».



В заявлении офиса президента Мохаммеда Шахабуддина также говорится, что была освобождена из под домашнего ареста председатель Бангладешской националистической партии (БНП) Бегум Халеда Зия, которую преследовала покинувшая страну Шейх Хасина.



Бегство Хасины в понедельник положило конец ее 15-летнему второму пребыванию у власти. Она правила страной 20 лет, однако в январе ее обвинили в фальсификации выборов, а в июле миллионы людей вышли на улицы, требуя ее ухода. В ходе подавления беспорядков сотни человек были убиты, но протесты нарастали, и в конце концов против Хасины выступили военные, которые объявили о ее отставке в понедельник, после чего она вылетела в Индию.



За время протестов в Бангладеш погибло более 135 человек, среди них несколько полицейских. Главная полицейская ассоциация Бангладеш заявила, что ее члены объявляют забастовку, «пока не будет обеспечена безопасность каждого сотрудника полиции». По их словам, в понедельник более 450 полицейских участков по всей стране были атакованы протестующими.







Фото: Reuters