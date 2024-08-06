Лилия Чанышева*: «Несмотря на то, что мне пришлось отсидеть в тюрьме, я не отказываюсь от своих идей и взглядов»

«Все эти 2 года и 9 месяцев вы защищали меня и боролись за мое освобождение, освещали дело, писали мне письма, присылали посылки и делали передачи — в общем переживали и поддерживали, чем могли. Я безмерно благодарна вам всем за это и за то, что были рядом», — написала она в своем телеграм-канале, отметив, что в российских тюрьмах еще остаются сотни политических заключенных. «Я прошу вас помнить о них, помогать им и требовать их освобождения», — добавила Лилия Чанышева.

Она также сообщила, что не собирается отказываться от своих идей и взглядов. «Я люблю Россию и верю, что вместе мы сделаем ее будущее прекрасным», — написала бывшая координаторка штаба Навального в Уфе.



В июне 2023 года суд приговорил Лилию Чанышеву к 7,5 годам колонии по делу о создании «экстремистского сообщества» из-за работы в штабе Навального. В апреле 2024 года Верховный суд Башкортостана увеличил срок наказания до девяти с половиной лет колонии общего режима. О пересмотре дела и ужесточении наказания просила прокуратура.



Чанышеву вместе с еще двумя бывшими координаторами штабов Навального — Ксенией Фадеевой* и Вадимом Останиным* — внесли в список на обмен заключенными, который прошел 1 августа.





*Внесены в список «террористов и экстремистов».



**Признаны в России «экстремистской организацией», деятельность которой запрещена.

Фото: ТГ Лилии Чанышевой