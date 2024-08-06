Ближневосточный кризис и «холодная война»

В результате ракетного обстрела американской военной базы на западе Ирака были ранены как минимум пять американских военнослужащих, сообщили представители американских оборонных ведомств.

При нападении на авиабазу Айн-эль-Асад поддерживаемыми Ираном иракскими вооруженными группировками было выпущено по меньшей мере две ракеты, которые попали в периметр базы, пишет Reuters. За последние три недели база подвергалась нападениям как минимум дважды. В конце прошлого месяца также было совершено нападение на небольшую базу США на востоке Сирии, где американские силы специального назначения совместно с отрядами сирийских курдов ведут борьбу с «Исламским государством»*.

Белый дом сообщил, что в настоящий момент обсуждаются шаги, которые администрация Байдена предпримет «для защиты наших сил и ответа на любое нападение на наших военнослужащих в выбранном нами порядке и месте».



По данным The New York Times, В Ираке находится около 2500 американских военнослужащих, а также 900 в Сирии, где вновь активизировалась группировка «Исламское государство».

Между тем на фоне эскалации между Ираном и Израилем руководитель Совбеза РФ Сергей Шойгу прилетел в Иран и встретился с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также командующим иранскими вооруженными силами бригадным генералом Мохаммадом Багери, который руководит планированием военных ударов по Израилю.



Как пишет NYT со ссылкой на иранские СМИ, Иран запросил у России системы ПВО, готовясь к возможной войне с Израилем. Два иранских чиновника, знакомых с военным планированием, один из которых является членом Корпуса стражей исламской революции, подтвердили, что Иран обратился с такой просьбой, и сообщили, что Россия начала поставку современных радаров и средств ПВО.

«Мы готовы к полному сотрудничеству с Ираном по региональным вопросам», — цитируют Шойгу государственные СМИ Ирана.

Визит Шойгу подчеркивает тесный союз между Ираном и Россией, который укрепился после начала войны в Украине в 2022 году. Иран предоставил России военные беспилотники, а недавно две страны заключили соглашение о расширении военного и разведывательного сотрудничества.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи приказал нанести прямой удар из Ирана по Израилю, после того как политический лидер ХАМАС Исмаил Хания был убит в результате взрыва в своем гостевом доме, когда он находился в Иране на инаугурации нового президента. Американские и израильские официальные лица заявили, что ожидают от Ирана и его союзников в регионе скоординированного нападения на Израиль. В число этих группировок, известных как «ось сопротивления», входят «Хезболла» в Ливане и «Хути» в Йемене.





*Признано террористической организацией, деятельность которой запрещена.



Фото: AP