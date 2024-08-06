В Кабардино-Балкарии суд приговорил местного жителя к 12 годам колонии строгого режима за шпионаж

Верховный суд Кабардино-Балкарии признал местного жителя виновным в шпионаже в пользу Украины и приговорил его к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил «Коммерсант».

Статья о шпионаже применяется к гражданам иностранных государств. Имя осужденного не опубликовано, детали его биографии, причины нахождения в Украине, а затем в Нальчике не уточняются, никаких подтверждений его вины не приводится.



По версии обвинения, с апреля по июнь 2022 года мужчина собирал сведения о передвижении военных колонн и расположении блокпостов российской армии в Купянском районе Харьковской области «в интересах иностранной разведки и передавал их непосредственному куратору». Кроме того, с декабря 2022 по июнь 2023 года, находясь в Нальчике, он «изыскивал возможность продолжить конфиденциальное сотрудничество с представителями Службы безопасности Украины».



Суд установил, что подсудимый был завербован представителем Службы безопасности Украины и передавал данные о передвижении российских войск своему куратору. Эта информация «могла быть использована против подразделений российской армии».



Как пишет «Кавказ.Реалии»*, в апреле на пограничном пункте «Верхний Ларс» в Северной Осетии задержали гражданина Украины — его подозревают в шпионаже. По такому же делу на «Верхнем Ларсе» другого гражданина Украины задержали еще в декабре прошлого года.



В мае Ростовский областной суд приговорил к десяти годам колонии строгого режима уроженца Луганской области Украины Ивана Милованова — его признали виновным в шпионаже.







*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».