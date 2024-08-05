Расследование ООН: Девять сотрудников БАПОР в Секторе Газа были причастны к нападению на Израиль 7 октября

Девять сотрудников Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) могли быть причастны к нападению ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года, заявил заместитель пресс-секретаря агентства Фархан Хаки, отметив, что в отношении них было собрано достаточно доказательств. Как пишет Reuters, в БАПОР пообещали их уволить.

Расследование проводилось в отношении 19 человек, однако Управление служб внутреннего надзора ООН в одном случае не нашло доказательств, а в девяти случаях посчитало их «недостаточными». Хак отметил, что все девять человек, которые, по мнению следствия, могли быть причастны к теракту, были мужчинами.

«Для нас любое участие в нападениях является огромным предательством по отношению к той работе, которую мы должны выполнять от имени палестинского народа», — сообщил представитель БАПОР.

ООН начала расследование после того, как Израиль обвинил 12 сотрудников БАПОР в участии в нападениях, совершенных 7 октября под руководством ХАМАС, которые спровоцировали войну в Газе.



В марте Израиль усилил свои обвинения, заявив, что более 450 сотрудников БАПОР были военными оперативниками в террористических группировках Газы. В БАПОР работают 32 000 человек, из них 13 000 — в Газе.

