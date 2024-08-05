Сын участника войны в Украине, которого отчислили из МФТИ за неуспеваемость в прошлом году, снова поступил туда же по «военной» квоте

Сын «ветерана СВО» Дмитрий повторно поступил в Физтех-школу прикладной математики и информатики МФТИ по квоте для детей участников войны против Украины, сообщил он в соцсетях, на что обратили внимание «Важные истории»*. «В общем-то, по объективным причинам я не уверен, что справлюсь, но мы будем пытаться», — оценил свои перспективы учебы Дмитрий.

В 2023 году «Важные истории» уже рассказывали, как Дмитрий прошел в МФТИ с самыми низкими баллами в истории вуза (127 баллов из необходимых 290), хотя не смог даже решить задачи на собеседовании. Все это стало возможным, так как его отец отвоевал год и вернулся с ранением.



Однако сына «ветерана СВО» отчислили за неуспеваемость после первой же сессии.

При этом в МФТИ заявили, что «норма о поступлении участников СВО и их детей в вузы РФ на льготных условиях не имеет срока действия, что дает основания воспользоваться льготой неограниченное количество раз».

В 2023 году Путин подписал поправки в закон об образовании, которые дали право участникам войны и их детям поступать в вузы на льготных основаниях. В том же году в 13 лучших вузов страны поступило 833 человека, некоторые из них даже не сдавали экзаменов.



В текущем году количество поступивших по данной квоте увеличилось до 2000 человек. Каждый третий зачислен без экзаменов, а у многих баллы были ниже проходных даже в медицинских вузах, выяснили «Важные истории».

Между тем, многим победителям всероссийской олимпиады школьников с высокими баллами по ЕГЭ не удалось попасть на бюджетное отделение.





*Признаны в РФ «иностранным агентом».