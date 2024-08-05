В театре Улан-Удэ поставят пьесу о «героях СВО»

Премьера спектакля «Время героев» об участниках войны, попавших в госпиталь, покажут 27 сентября в Драматическом театре им. Бестужева в Улан-Удэ, сообщило издание «7×7»*.

По сюжету главный герой, вернувшийся с войны в Украине, пытается найти смысл жизни после ранения и операции. В театре спектакль называют постановкой о судьбах «героев, отправившихся защищать Родину не из-за любви или денег, а из чувства долга».



«Человек не всегда принимает судьбоносные решения, такие как пойти на СВО, базируясь на личностных проблемах. Добровольцами идут не только из-за любви к женщине, не из-за денег, идут из-за понимания, что есть некая глобальная цель в жизни», — рассказал режиссер Дмитрий Ефремов.



Это не первый случай всплеска «патриотизма», в мае театр провел читку пьесы о мобилизации «Призыв», написанной участником СВО. Ее 57-летний герой уходит воевать вместо сыновей, у которых есть бронь от мобилизации.

Предыдущего художественного руководителя, Сергея Левицкого, уволили в 2022 году из-за антивоенной позиции. Артисты выступили в защиту худрука, а один из ведущих актеров театра им. Бестужева Артур Шувалов в знак протеста в марте 2023 года попытался вскрыть вены прямо на сцене.

Коллектив усмирили, а Шувалов уехал из России, опасаясь принудительной госпитализации в психбольницу.

По подсчетам издания «Люди Байкала», с начала полномасштабного вторжения России в Украину на войне погиб 1631 уроженец Бурятии. Это данные из открытых источников, в действительности цифры потерь могут быть существенно выше.