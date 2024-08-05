Генпрокуратура признала «нежелательной» деятельность немецкого Фонда имени Конрада Аденауэра в России

Фонд Конрада Аденауэра, названный в честь первого канцлера ФРГ, образован в 1955 году и является крупнейшим политическим фондом Германии. Как сообщается на странице организации, она занимается политическим образованием, выступает за укрепление европейской интеграции, способствует развитию искусства и культуры, а также поддерживает одаренных студентов и аспирантов.

За рубежом у фонда 67 офисов, а также проекты в 120 странах. В России фонд работает с начала 1990-х годов.

Через тридцать лет работы фонда в России Генпрокуратура посчитала, что он «распространяет материалы, дискредитирующие руководство Российской Федерации, проводимую им внутреннюю и внешнюю политику, работу правоохранительных органов, судебную систему».

В реестр также внесли французскую «Ассамблею народов Кавказа», швейцарскую организация Education First и польский фонд «ОСТМОСТ». Им вменяется дискредитация внешней и внутренней политики России, антивоенная позиция и угроза целостности РФ.



С 2015 года «нежелательными» могут признать иностранные или международные организации, которые, по мнению властей, представляют «угрозу основам конституционного строя Российской Федерации, обороноспособности страны или безопасности государства». Таким организациям запрещено вести деятельность на территории страны. На данный момент в реестре более 160 позиций.



Административная статья предусматривает штрафы, за повторное нарушение может наступить уголовная ответственность, до четырех лет лишения свободы.







