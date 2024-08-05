Директора парка «Патриот» отправили в СИЗО, также задержан заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны

Директор парка «Патриот» Вячеслав Ахмедов и заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-майор Владимир Шестеров задержаны за хищение бюджетных средств, сообщает РБК. Ахмедов уже заключен под стражу. Мера пресечения генералу Шестерову еще не избрана.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению бюджетных средств, выделенных на обеспечение деятельности парка и выставочного центра. Как сообщили в СК, у Ахмедова и Шестерова есть «соучастники», однако имена не приводятся.



Издание «Постньюс» сообщает, что часть сотрудников отправили на допрос с рабочих мест. Дело ведет Главное военное следственное управление СКР при сопровождении ФСБ.



Как сообщал ТАСС, в конце июля в парке проходили следственные действия по делу о хищении 40 млн рублей.



В 2019 году The Insider* выпустил расследование о том, как на строительстве обогащаются друзья Путина и руководство Минобороны. В том числе на парке зарабатывала компания, связанная с погибшим Евгением Пригожиным.



«Патриот» — центральный военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ, расположенный в Подмосковье на 3500 гектарах. Является федеральным государственным автономным учреждением, деятельность которого финансируется из бюджета.







*Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

Фото: сайт парка «Патриот»