Фондовый рынок Японии рухнул на 12,4%, усугубив падение глобальных рынков

Фактором падения фондовых рынков стали опасения, что США могут столкнуться с рецессией, пишет Reuters. 2 августа был опубликован отчет об уровне занятости, который показал рост безработицы в США до 4,3%. Аналитики Goldman Sachs оценивают вероятность рецессии в Соединенных Штатах в течение года в 25%, JPMorgan — в 50%.

Вышедший в пятницу отчет о замедлении темпов роста занятости среди американских работодателей в прошлом месяце больше, чем ожидалось, потряс финансовые рынки. Беспокойство, что Федеральная резервная система США слишком долго удерживает основную процентную ставку на двухдесятилетнем максимуме, повышая риск рецессии в крупнейшей экономике мира, привело к эффекту «карточного домика» на мировых рынках.



В понедельник Nikkei закрылся с понижением на 4 451,28 пункта на отметке 31 458,42. В пятницу он упал на 5,8 %, что стало худшим двухдневным падением в истории. Худшее падение за один день — на 3 836 пунктов, или 14,9 %, было 19 октября 1987 года, когда глобальные рынки потерпели крах. Тогда «черный понедельник» оказался лишь временной неудачей, несмотря на опасения, что он мог стать предвестником мирового спада.



Последнее падение ударило по рынкам, на которых в значительной степени присутствуют производители компьютерных чипов, такие как Samsung Electronics и другие технологические акции: в понедельник южнокорейский индекс Kospi упал более чем на 9 %, а акции Samsung подешевели на 10,3 %, сообщил AP. Тайваньский Taiex также рухнул, потеряв 8,4 %, так как акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., крупнейшего в мире производителя чипов, упали на 9,8 %.

Падение коснулось и криптовалюты. Биткойн, который недавно взлетел почти до 70 000 долларов, снизился на 17 %.



«Мягко говоря, всплеск волатильности — это зрелище, которое подчеркивает, насколько нервными стали рынки», — сказал в своем комментарии Стивен Иннес из SPI Asset Management.



При этом, как пишет AP, несмотря на то что беспокойство по поводу слабости американской экономики и нестабильности рынков прокатилось по всему миру, экономика США продолжает расти, и рецессия далека от вероятности.

