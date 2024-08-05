Бывший герой России Ирек Магасумов, осужденный за убийство на 11 лет, вернулся на войну в Украине

Об отправке Магасумова в Украину сообщили со ссылкой на источники журналисты «БИЗНЕС Online». Издание утверждает, что Магасумов вернулся в свое подразделение командиром батальона еще 19 июля, он «согласился с приговором и ушел в законном порядке на фронт». Хотя изначально защита заявляла, что обжалует приговор.

Военнослужащего обвинили в убийстве 18-летней жительницы Луганска в 2023 году, которое он совершил через девять дней после вручения ему Путиным Звезды героя.



По версии Главного военного следственного управления СКР, инкриминируемое ему преступление Магасумов совершил 11 августа прошлого года, отмечая с подчиненными свое награждение в луганском кафе «Панорама». Подполковник Магасумов свое участие в умышленном убийстве отрицал, утверждая, что девушка стала жертвой случайного выстрела.



Магасумова лишили звания героя России, но оставили воинское звание подполковника.



Приговор вынес 26 июня военный суд так называемой «ЛНР». После оглашения приговора супруга осужденного сообщила, что «несмотря на ту несправедливость, которая произошла с ним, он снова встанет в ряды защитников Отечества».

Фото: РИА Новости



