ЕС ввел санкции против 28 человек, причастных к продолжающимся репрессиям и нарушениям прав человека в Беларуси

Санкционный список пополнили в преддверии четвертой годовщины фальсификации президентских выборов в августе 2020 года в Беларуси.

Как указано в пресс-релизе Совета ЕС, ограничительные меры были применены к двум заместителям начальника Главного управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Министерства внутренних дел Беларуси. Эту структуру признали ответственной за политические преследования в Беларуси, незаконные аресты и жестокое обращение, в том числе пытки активистов и членов гражданского общества.

В новые санкционные списки также включены различные представители судебной системы, которые выносили политически мотивированные приговоры, в том числе в отношении граждан, протестовавших против фальсифицированных президентских выборов 2020 года или просто высказывавших свое мнение против режима Лукашенко. Кроме того, ограничительные меры применяются и к руководителям тюрем и следственных изоляторов.

Под санкции попали и пропагандисты: генеральный директор крупнейшего государственного информационного агентства БЕЛТА Ирина Акулович, ведущий проекта Сенат на телеканале СТВ и председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Никита Рачиловский, экс-руководитель пресс-службы Лукашенко Дмитрий Жук. Они сознательно предоставляли белорусской общественности ложную информацию о репрессиях, осуществляемых государственными органами, распространяли дезинформацию, подготовленную как белорусскими, так и российскими властями, и разжигали ненависть к демократической оппозиции и гражданскому обществу, считает Европарламент.

Все они подпадают под заморозку активов, а гражданам и компаниям ЕС запрещено предоставлять им доступ к средствам. Физическим лицам также запрещены поездки, что не позволяет им въезжать или следовать транзитом через территорию ЕС.

Ограничительные меры ЕС против Беларуси теперь распространяются на 261 физическое лицо и 37 организаций.



