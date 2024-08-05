В Карелии прошли обыски у активистов, которые собирались сегодня на День памяти жертв Большого террора в Сандармох

Утром в понедельник активист Андрей Литвин из Петрозаводска сообщил, что к нему в дверь ломятся неизвестные, после чего перестал выходить на связь, сообщает канал From Karelia with freedom. Накануне Литвин участвовал в траурных мероприятиях в Красном бору, приуроченных к Дню памяти жертв Большого террора, и собирался сегодня отправиться на такие же мероприятия в Сандармох.

В этом году сотрудники полиции уже пытались составить на Андрея Литвина административный протокол о «дискредитации» российской армии из-за того, что этнический украинец приехал на прошлогодний День памяти жертв Большого террора в Сандармох с украинским флагом, однако дело на Литвина было закрыто.

Сегодня обыск прошел и у карельского блогера Алексея Трунова, который также собирался ехать на День памяти жертв Большого террора в Сандармох. Сам блогер задержан, его увели в полицию. В феврале 2024 года его оштрафовали на 30 тысяч рублей за комментарии на странице бывшего мэра во «ВКонтакте» — суд признал его виновным в «дискредитации» армии. В августе 2023 года Трунова штрафовали за «демонстрацию» экстремистской символики.

На прошлой неделе в Петрозаводске сотрудники ФСБ задержали журналиста Валерия Поташова во дворе его дома, когда он направлялся на судебное заседание, где выносили решение о признании факта геноцида советского народа со стороны Финляндии во время Второй мировой войны. В рамках этого суда многочисленные «эксперты» пытались доказать, что захоронения в Карелии появились не во время сталинского террора, а в годы Второй мировой войны.



Во время обыска журналисту сообщили, что проходит «обследование помещения» в рамках проверки возможного участия Поташова в деятельности «нежелательной организации». У журналиста изъяли несколько старых телефонов, ноутбук, которым он давно не пользовался, флешки и диски с личным фотоархивом.

После чего его увезли в региональное отделение ФСБ, откуда выпустили уже после окончания в Верховном суде заседания по делу о «геноциде».



Сандармох — урочище, расположенное в 19 километрах от карельского Медвежьегорска. В годы сталинского террора стало местом массовых расстрелов, сегодня является одним из крупнейших захоронений репрессированных: по информации проекта «Карта памяти», известны имена более шести тысяч людей, расстрелянных в Сандармохе. Историк Юрий Дмитриев, открывший это место массового захоронения, отбывает 15 лет заключения в колонии строгого режима по сфальсифицированному уголовному делу.

