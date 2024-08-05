«Организованное насилие»: в Великобритании продолжаются антимигрантские протесты после убийства трех девочек

На Даунинг-стрит подтвердили, что в понедельник будет проведено совещание по чрезвычайным мерам реагирования, после того как более 150 человек были арестованы в результате беспорядков, произошедших в выходные в городах Великобритании, сообщает BBC.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал происходящее во многих британских городах «не протестом, а организованным насилием», а участников нападений — «ультраправым бандитами», предупредив их, что они «пожалеют» о своих действиях и ответят по всей строгости закона.



Жестокие протесты вспыхнули в городах по всей Великобритании после того, как на прошлой неделе три девочки были убиты ножом на детском танцевальном занятии в Саутпорте на северо-западе Англии. Как пишет Reuters, убийства всколыхнули ультраправые группировки из-за распространенной дезинформации о том, что подозреваемый в нападении был мигрантом и радикальным исламистом. Полиция заявила, что подозреваемый родился в Великобритании, и не рассматривает это как террористический акт.

По данным The Telegraph, волну дезинформации, которая привела к антимигрантским беспорядкам в нескольких городах Великобритании, запустил сайт фейковых новостей Channel3 Now. Сайт опубликовал «новость» с именем предполагаемого убийцы. Издание сообщило, что нападавшим был «17-летний мусульманин, беженец Али Аль-Шакати». Однако настоящим подозреваемым в суде был назван Аксель Рудакубана, а Аль-Шакати, по всей вероятности, никогда не существовало.



Протесты распространились по городам страны, в Халле, Ливерпуле, Бристоле, Манчестере, Сток-он-Тренте, Блэкпуле и Белфасте протестующие громили магазины и нападали на полицию.



В воскресенье сотни протестующих собрались у гостиницы в районе Ротерхэма на севере Англии, в которой, по словам министра внутренних дел Великобритании, проживают люди, попросившие убежища.



Очевидцы рассказали Reuters, что протестующие, многие из которых были в масках и балаклавах, бросали кирпичи в полицейских и разбили несколько окон отеля, а затем подожгли большой мусорный бак рядом с отелем.

По информации местной полиции, 10 полицейских получили ранения во время столкновений с толпой из 700 человек. По данным агентства, один из офицеров потерял сознание, а у других были подозрения на переломы или трещины костей. За несколько дней по всей стране арестовано более 150 человек.

Последний раз жестокие протесты в Великобритании вспыхивали в 2011 году, когда тысячи людей вышли на улицы после того, как полиция застрелила чернокожего мужчину в Лондоне. В то время действующий премьер-министр Стармер был главным прокурором страны.



В четверг 17-летний подросток, задержанный после нападения, предстал перед Королевским судом Ливерпуля. Ему предъявлены обвинения в убийстве трех девочек шести, семи и девяти лет. Помимо них, тяжелые ножевые ранения получили еще восемь детей и двое взрослых. Подозреваемый — Аксель Муганва Рудакубана, родившийся 7 августа 2006 года. Он родился в Кардиффе в семье выходцев из Руанды. Мотивы его нападения пока неясны.







Фото: Reuters



