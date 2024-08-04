Правозащитник Олег Орлов* и экс-координаторка томского штаба Навального** Ксения Фадеева*** заявили, что не подписывали прошения о помиловании

Сопредседатель «Мемориала»* Олег Орлов, который был освобожден из колонии в результате обмена заключенными между Россией и Западом, не просил российского президента о помиловании. Об этом он сообщил в интервью «Медузе»****.

«Я не признаю себя виновным. С какой стати я буду просить о помиловании президента, когда меня в общем-то посадили за осуществление моих законных прав на свободу слова», — цитирует издание слова правозащитника.

Ксения Фадеева, также освобожденная во время обмена, написала в соцсетях, что не давала своего согласия на обмен, а тем более не подписывала прошения о помиловании.

«Должна сказать, что я не давала никакого согласия на обмен. Я осознанно приняла решение не уезжать из России в 2021 до заведения уголовного дела и не бежала, когда шло следствие, пока я была не в СИЗО. Как вы уже наверное знаете, спецназ ФСБ просто погрузил нас в автобус, а затем на спецборт», — приводит ее слова команда Навального.

Олега Орлова приговорил к двум с половиной годам колонии по статье о повторной «дискредитации» армии в феврале этого года. Ксению Фадееву обвинили в организации и участии в деятельности «экстремистской организации», приговорив к девяти годам колонии.





*Признаны в России «иностранными агентами».

**Признаны «экстремистской» организацией.

***Внесена в список «экстремистов и террористов».

****Признана в России «иностранным агентом» и «нежелательной организацией».