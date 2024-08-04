На одного из авторов законопроекта об «иноагентах», экс-депутата Госдумы Магомеда Гаджиева составили протокол об отсутствии «иноагентской» маркировки

Гунибский районный суд Дагестана зарегистрировал административное дело об отсутствии «иноагентской» маркировки в отношении бывшего депутата Госдумы России от Дагестана Магомеда Гаджиева, на карточку дела обратил внимание «Кавказ.Реалии»*. Вмененная Гаджиеву часть административной статьи предусматривает штраф от 30 до 50 тысяч рублей.

Гаджиев покинул Россию в 2023 году, через несколько месяцев его признали «иноагентом», произошло это после того, как Гаджиев опубликовал видео, на котором пообещал рассказать «много чего» о Кремле в обмен на европейский паспорт. Затем его обвинили в заказном убийстве ректора махачкалинского Института теологии и международных отношений Максуда Садикова в июне 2011 года. В феврале 2024 года Магомеда Гаджиева объявили в розыск и заочно арестовали.

За четыре срока в Госдуме Магомед Гаджиев поддержал десятки репрессивных законов: аннексию Крыма, «закон Димы Яковлева», «пакет Яровой», который обязывает хранить записи разговоров абонентов. Кроме того, Гаджиев числится среди соавторов первого закона об «иностранных агентах» от 2012 года, по которому в 2023 году этот статус присвоили уже самому депутату.

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Признан в России «иностранным агентом» и «нежелательной» организацией.

Фото: РИА Новости