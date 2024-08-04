Анналена Бербок указала на угрозу, которую Россия представляет для европейской безопасности, отметив, что это требует новых решений и новых подходов.

«Проводить внешнюю политику сегодня означает признать, что принцип надежды не защитит нас от России Путина», — написала Бербок в статье для немецкого еженедельника Bild am Sonntag.

Министр подчеркнула, что Германии нужен «надежный фактор сдерживания» против России, «который также защитит поляков, прибалтов и финнов — наших партнеров, имеющих прямую границу с Россией и испытавших на себе, как она использует гибридные меры на границе в последние месяцы».

Бербок указала на то, что ЕС и Германия безопасность сейчас гарантирует то, что, что они инвестируют в собственную безопасность, и решение о размещении американских систем вооружений большой дальности — очередной шаг в этом направлении.

В июле в кулуарах саммита НАТО Соединенные Штаты и Германия договорились о размещении на немецкой территории дальнобойных огневых средств, начиная с 2026 года.



Впервые с конца 1990-х годов в Германию вернутся американские крылатые ракеты большой дальности, в том числе SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие с большей дальностью полета, чем те, что сейчас стоят на вооружении европейских военных.

Это решение вызвало неоднозначную реакцию в Берлине, несколько партий, в том числе левоцентристские социал-демократы канцлера Германии Олафа Шольца, раскритиковали план и призвали передать его в парламент для обсуждения.







Фото: AP