Руслан Сидики, подорвавший железную дорогу и атаковавший с помощью квадрокоптера военный аэродром, попросил отправить его на войну в Украине

Гражданин России и Италии Руслан Сидики признал свою вину в атаке на военный аэродром Дягилево и подрыве железнодорожного полотна в Рязанской области в 2023 году, сообщил ТАСС. Сидики попросил отправить его на войну с Украиной, таким образом он хочет «искупить вину кровью».

Электрика рязанского торгового центра анархиста Сидики задержали в ноябре прошлого года по подозрению в подрыве железнодорожных путей в Рязанской области, в результате которого 19 товарных вагонов сошли с рельсов. Обвиняемый заявил, что он намеренно подорвал рельсы именно под товарным поездом, чтобы избежать жертв, и следил за передвижением товарных вагонов через видеокамеры.



Через месяц ему предъявили еще одно обвинение — в атаке с помощью квадрокоптеров на военный аэродром Дягилево, один из дронов достиг взлетной полосы и там взорвался.



В уголовном деле изначально было две статьи — «терроризм» и «хранение и изготовление взрывчатых веществ». При этом сам Сидики не был согласен с квалификацией, так как считал, что его мотив был направлен, наоборот, на предотвращение ущерба людям от военных действий, единственной его целью было нанесение урона военной инфраструктуре, чтобы избежать жертв.

В июне Руслану Сидики предъявили новые обвинения — в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности» и обороте взрывчатых веществ «организованной группой». По версии следствия, в феврале 2023 года он был завербован сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины, после чего прошел диверсионную подготовку в Латвии при непосредственном участии латвийских спецслужб и в марте 2023 года вернулся в Рязань, чтобы совершить теракты.

Наказание по этим статьям — от 15 лет до пожизненного лишения свободы.





Фото: ASTRA



